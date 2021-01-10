2021/01/10 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة حلبجة في اقليم كردستان، الأحد، خلو مراكزها الصحية من المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان، إن “مستشفى (الوفاء) المخصص لكورونا لم يعد يرقد فيه أي مصاب بالوباء”.

واوضح البيان، أن “معدل الاصابات في المحافظة انخفض الى مستوى الصفر”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظة العراقية الـ19 تعلن خلوها من فيروس كورونا بشكل تام) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحافظة العراقية الـ19 تعلن خلوها من فيروس كورونا بشكل تام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).