وسط نقص حاد في التمويل.. أطفال اليمن يموتون جوعا والمستشفيات تعاني

2021/01/10 | 12:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل قصة المواطنة اليمنية حنان صالح جانبا من المأساة التي يعاني منها مواطنو بلدها بسبب تقلص خدمات الرعاية الصحية والتغذية، وسط نقص حاد في التمويل لأكبر أزمة إنسانية في العالم.

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