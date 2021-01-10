الكهرباء: خطوط الطاقة تتعرض لهجمات ممنهجة

2021/01/10 | 12:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة الكهرباء، الأحد، إنها في طور إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع قيادة الدفاع الجوي، والقطعات العسكرية الاخرى لحماية الخطوط الستراتيجية للكهرباء، مؤكدة أن خطوط الطاقة تتعرض لهجمات ممنهجة.

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