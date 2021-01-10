أربعاء السقوط الكبير لترامب ، والترامبية .. - حمدى عبد العزيز

2021/01/10 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز ربما دخلت أحداث يوم الأربعاء السادس من يناير 2021 التاريخ الأمريكي كعلامة فارقة .وربما سيذكر التاريخ أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته (دونالد ترامب) قد ذهب بقدميه إلي حيث فشله وسقوطه الذريع أمس حين وقع في غلطة عمره بإطلاقه العنان لجماعة (براود بويز Proud Boys) اليمينية العنصرية المؤيدة له ، وذلك لقيادة عملية اقتحام الكونجرس .وهذا ماأدي إلي انتفاض المؤسسة السياسية الأمريكية التقليدية بشقي ......





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