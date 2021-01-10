نساء ضد النساء - حسن مدن

2021/01/10 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن هلْ تفضِّلُ المرأةُ الموظَّفةُ في شركةٍ أو مصلحةٍ حكوميةٍ أنْ يكونَ مديرُها في العملِ رجلًا أوْ امرأةً؟!إذا كنتنَّ نساءً، وفي الآنِ ذاتِه موظفاتٍ أو عاملاتٍ، حاولْنَ الإجابةَ عنْ هذا السُّؤالِ بمنتهى الصَّراحةِ.



هلْ تكونُ المرأةُ المديرةُ بالنِّسبةِ لمرؤوستِها المرأةِ أسهلَ في التَّعاملِ وأكثرَ تفهُّمًا لنفسيتِها، كونَ الاثنتين منْ جنسٍ واحدٍ، أمْ أنَّ العكسَ هو الصَّحيحُ، حيثُ يبدو المدير ......





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