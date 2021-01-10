البيض لم يعد طعاما للفقراء - الفرفار العياشي

2021/01/10 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفرفار_العياشي خبر صادم من منطقة الرحامنة - المنطقة التي يتم التسويق لها بمدينة المستقبل ، لقبولها ضمن مدن المعرفة – خبر اعتقال امرأة عاملة بسبب 16 بيضة تتجاوز قيمتها 12 درهما بقليل كان مؤلما ومؤثرا في الوقت ذاته بسبب قساوة افعل و شخصية المتسبب فيه المثيرة للجدل .



الخبر كان غريبا و صادما،وحجم الصدمة كان مضاعفا حين علم ان صاحب وحدة الإنتاج هو برلماني المنطقة و المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة صاحب نظرية محا ......





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