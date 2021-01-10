2021/01/10 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاحد، عن فتح تحقيق موسع في مطاليب محاضري ديالى.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خروج المئات من محاضري ديالى في تظاهرة سلمية امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة صورة للتعبير الديمقراطي عن مطاليب مشروعة في ضرورة التحقيق في كل الاعتراضات وعلامات الاستفهام حيال قوائم الاسماء التي اعلن عنها قبل يومين من قبل لجنة مركزية لقبول 15 الف محاضر في مدارس ديالى”.واضاف الكروي،ان “لجنة تحقيق ستشكل بشكل فوري بعد استلام ودراسة كاف الاعتراضات من قبل محاضري ديالى واي سلبيات وستدرس جميعها قبل اتخاذ اي قرار”، مبينا أن “اي اجراء منصف وعادل لن نتهاون في اتخاذه دعما لالاف الخريجين”.واشار الكروي الى “وضع الية لاستلام اعتراضات كل الخريجين من اجل البدء بدراستها فورا والتنسيق مع اللجان والجهات ذات العلاقة من اجل حسم كل الاشكاليات”.وكانت المئات من محاضري ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى ديوان المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بالتحقيق الفوري في قوائم الاسماء في ظل وجود اخطاء وعلامات استفهام كثيرة.انتهى/ 25 ف

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