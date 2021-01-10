2021/01/10 | 13:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اغلاق اقسم الخاص باستقبال المصابين بكورونا في مستشفى الوفاء بحلبجة، بسبب عدم تسجيل اي حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة حلبجة.

وقال المدير الاداري في مستشفى الوفاء الخاص بكورونا في حلبجة جهاد عمر لـ PUKmedia اليوم الاحد، ان هناك حالة واحدة فقط بكورونا في حلبجة ولم تسجل المحافظة اي حالة اصابة جديدة بالفيروس خلال العشرة ايام الماضية.

واضاف عمر، ان مستشفى الوفاء استقبل في شهر ايار من العام الماضي وحتى الان 670 مصابا توفي منهم 154 شخصا وتمائل الباقون للشفاء.

واوضح، ان القسم الخاص بالمصابين بكورونا في مستشفى الوفاء تم اغلاقه بسبب عدم ادخال اي مصاب بالفيروس الى المستشفى، الا انه يتم اجراء الفحوصات والاستمرار في خدمة المواطنين.

PUKmedia فرحان حمه خان-حلبجة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلبجة خالية من كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلبجة خالية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).