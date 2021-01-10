غدا.. النواب العراقي يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021

2021/01/10 | 13:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أنهى مجلس النواب العراقي، في جلسته الثالثة والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس، ‏مساء أمس ‏السبت‏، ‏القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، والمقدم من اللجنة المالية.

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