المالية النيابية تجتمع لمناقشة الموازنة

2021/01/10 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعقدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021)، اجتماعاً لمناقشة موازنة العام الحالي، فيما بين عضو بمجلس النواب ان فترة مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 ستتجاوز الـ30 يوماً. وذكرت الدائرة الاعلامية، لمجلس النوابان "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً تواصل فيه مناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ".

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، أن فترة مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 ستتجاوز الشهر، لافتا إلى أن صلاحيات البرلمان محدودة جداً في الموازنة. وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية قراءة وتشريع مشروع موازنة 2021 ستتجاوز أكثر من شهر، نظراً لكثرة الملاحظات حول ذلك"، لافتا إلى أن "صلاحيات مجلس النواب في الموازنة محدودة جداً، ولا تتعدى إجراء المناقلة المالية في أبواب الصرف".وبشأن تخصيصات المحافظة، أشار إلى أن "المحافظات الجنوبية التي ساهمت بشكل كبير في تحرير المدن التي احتلها داعش غرب وشمال البلاد، ظُلمت بشكل مجحف وكبير في مشروع موازنة 2021". وأضاف، أن "تلك المدن، لم تشهد أية عمليات اعمار حقيقية على غرار المدن الغربية، منذ عام 2014 وحتى اليوم"، لافتا إلى أن "هناك نواباً سيعملون على إنهاء التمييز بين محافظة وأخرى في مشروع القانون، وكذلك ينصفون المحافظات الجنوبية".

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