رياض المسعودي لـ / نينا / : 5 ملاحظات جوهرية في موازنة العام الحالي تتطلب حلها 

2021/01/10 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي :" ان موازنة العام الحالي عليها 5 ملاحظات جوهرية تتطلب حلها من اجل ضمان اقرارها خلال الفترة المقبلة ".وقال المسعودي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان موازنة العام الحالي فيها عدد لابأس به من الملاحظات الجوهرية ، في مقدمتها وجود استقطاع من رواتب الموظفين يتراوح من 8 الى 40 % من الراتب الاجمالي ، والملاحظة الثانية هو العجز المالي الكبير بحدود 70 تريليون دينار ".واضاف :" ان الملاحظة الثالثة هي عدم تخصيص درجات وظيفية جديدة ، وبالتالي لاتوجد رؤية للحكومة في هذا المجال .والملاحظة الرابعة ان مبالغ النفقات التشغيلية المتعلقة بالخدمات السلعية والصيانة كبيرة جدا تصل الى 45 تريليون دينار ،ونحن في غنى عنها .والملاحظة الخامسة هي استمرار الحكومة بطلب الاقتراض الداخلي والخارجي" .وتوقع ان يتم التصويت على الموازنة ، ان تم التوافق على هذه الملاحظات وغيرها ، بمدة تتراوح بين 30 الى 45 يوما .وكان مجلس النواب اكمل امس القراءة الاولى لموازنة العام الحالي المتكونة من 58 مادة .ومن المقرر ان يبدأ قراءتها الثانية غدا الاثنين ./انتهى3

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