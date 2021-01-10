2021/01/10 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا لمواصلة مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.وكان مجلس النواب اكمل امس القراءة الاولى لموازنة العام الحالي المتكونة من 58 مادة .ومن المقرر ان يبدأ قراءتها الثانية غدا الاثنين ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لمواصلة مناقشة قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لمواصلة مناقشة قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).