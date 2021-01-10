2021/01/10 | 13:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: قدمت طعنا بقرار تأييد تجديد رخص الهاتف ورغم ذلك أجاز التجديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: قدمت طعنا بقرار تأييد تجديد رخص الهاتف ورغم ذلك أجاز التجديد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: قدمت طعنا بقرار تأييد تجديد رخص الهاتف ورغم ذلك أجاز التجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).