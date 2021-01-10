الدهلكي يطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في اسباب ارتفاع نسبة الانتحار بمخيمات النازحين

2021/01/10 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، الحكومة الى فتح تحقيق عاجل في اسباب ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، منتقدا خلو الموازنة من اي تخصيصات تتعلق بإعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم.وقال … Readmore

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