أوامر قضائية بحق مسؤولين..احباط محاولة تهريب 19 شاحنة محملة بمواد مهربة في ديالى

2021/01/10 | 13:07 - المصدر: NRT عربية

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شاحنات تجارية

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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أكدت هيئة النزاهة، الأحد، بصدور أوامر قضائية بحق مسؤولين في إحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة في ديالى، وذلك بعد تنفيذ عمليتي ضبط أسفرتا عن ضبط 19 سيارة محملة بمواد معدة للتهريب وتوقيف 21 متهما.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم، 10 كانون الثاني 2021، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، وبعد التحري والمتابعة والتقصي تمكن من ضبط أربع شاحنات محملة بمادة الحديد والنحاس السكراب تم إخراجها من مقر الشركة العامة للصناعات الكهربائية دون حصولها على الموافقات الأصولية".

وأضاف البيان أن "فريق المكتب، وفور تلقيه المعلومات، انتقل إلى الشركة العامة للصناعات الكهربائية ورابط قرب مقرها حتى ساعة متأخرة من الليل، إذ تمت متابعته للشاحنات منذ خروجها من الشركة حتى وصولها إلى سيطرة السلام، حيث تم ضبطها وإعادتها إلى مقر الشركة".

وتابع ان "فريقا تحقيقيا آخر من ملاكات المكتب انتقل إلى مقر الشركة ذاتها، وتمكن من ضبط (15) شاحنة محملة بمادة الحديد والنحاس السكراب مهيأة للتهريب، كما تم ضبط (21) متهما بالتورط في محاولة تهريب المواد".

وأشار إلى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليتين، وعرضه صحبة المبرزات المضبوطة والمتهمين، على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات، فيما أصدر أمر قبض وتحر بحق مسؤولين في الشركة منهم متهم بمنصب مدير عام".

ر.إ

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