2021/01/10 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في محافظة الانبار ،الاحد ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز عناصر التنظيم الاجرامي بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة جزيرة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلاله من اعتقال اثنين من ابرز عناصر ارهابي داعش دون وقوع أي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر، ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”، مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة اماكن بقية الارهابيين”.وأوضح أن “المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ويعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لمشاركته مع عناصر عصابات داعش الاجرامية في مهاجمة القطعات العسكرية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء”.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “داعشيين” بعملية استباقية شرقي الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “داعشيين” بعملية استباقية شرقي الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).