2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات في اقليم كردستان خلال 2020

2021/01/10 | 13:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان محمد شكري، الأحد، عن حجم الاستثمارات في الإقليم لعام 2020 والمقترحات المقدمة للعام الحالي.

وقال شكري في تصريح صحفي، إن “حجم الاستثمارات في إقليم كردستان وصل الى مليارين ونصف دولار في العام الماضي، توزعت على قطاعات مختلفة أبرزها الإسكان والصحة والمراكز التجارية”.

وأضاف أنه “تم منح 93 رخصة استثمارية خلال العام الماضي ، بالرغم من تأثيرات فيروس كورونا وحالات الإغلاق التي فرضتها الحكومة والتي آثرت على دخول الأجانب إلى الإقليم”.

وأشار شكري إلى أنه “لدينا مقترحات وطلبات للاستثمار تقدر بحوالي 12 مليار دولار، ونقوم بدراستها للموافقة على معظم تلك المشاريع وفي قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان، وستؤدي إلى نهضة اقتصادية كبيرة في الإقليم والحد من البطالة”

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