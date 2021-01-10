2021/01/10 | 13:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مدرب كرة القاسم عادل نعمة، الاحد، أن الخطوات الأولى التي يسعى لإضافتها إلى الفريق هو التعاقد مع أربعة لاعبين محترفين جدد بفترة الانتقالات الشتوية.وقال نعمة، أن “رجل الأعمال حسين الرماحي الذي بدأ بدعم نادي القاسم سيكون دافعا معنويا للفريق بتصحيح المسار ومنحنا الثقة في إعادة ترتيب الأوراق واتفقنا على التعاقد مع أربعة محترفين جدد سيتم إضافتهم للفريق بفترة الانتقالات الشتوية”.وبين أن “الجهاز الفني بدأ العمل بشكل جاد واتفقنا مع لاعب محترف أفريقي وأخر برازيلي لتدعيم خطوط الفريق وهناك رغبة لإضافة لاعبين أخرين قبل فتح باب الانتقالات الشتوية ليكون التحاقهم بوقت مبكر ليحققوا الانسجام المطلوب”.وأشار إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاسم يتعاقد مع محترفين افريقي وبرازيلي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاسم يتعاقد مع محترفين افريقي وبرازيلي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاسم يتعاقد مع محترفين افريقي وبرازيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).