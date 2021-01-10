2021/01/10 | 13:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الأحد 10 يناير 2021 | 01:07 مساءً

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المالية النيابية تجتمع لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021

عقدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، اجتماعاً لمناقشة موازنة العام الحالي.وذكرت الدائرة الاعلامية، لمجلس النواب ان "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً تواصل فيه مناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ".

وكان مجلس النواب قد انهى، امس السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١.

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