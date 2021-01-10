"وصلنا إلى المحظور".. لبنان يقول إنه سجل أعلى نسبة إصابات كورونا في العالم

2021/01/10 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نقيب الأطباء شرف أبو شرف إن "نسبة إصابات كورونا في لبنان تجاوزت 15% وهي نسبة عالية جدا لم تسجلها أي دولة في العالم".

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