محافظ الانبار يؤكد معالجة استهداف ابراج الطاقة الكهربائية

2021/01/10 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، الأحد، معالجة استهداف ابراج الطاقة الكهربائية، مبيناً أن دوريات للحشد الشعبي تتبنى ملاحقة مستهدفي التيار الكهربائي، ومراقبة الأبراج.

وقال الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “تمت معالجة استهداف خطوط الطاقة أمنياً من خلال وضع السيطرات، ومباغتتهم في الصحراء”، مؤكداً أن “العمليات الأمنية مازالت مستمرة في عمق الصحراء ضد المجاميع الارهابية”.

وأضاف أن”سبب تعطيل الكهرباء في الوقت الراهن، فنية، تتعلق بالضغط على الأسلاك، ما يولد تعطيلاً في التيار الكهربائي”.

وأكد أن” الوضع الأمني في المحافظة وعمق الصحراء مستتبان، وهنالك دوريات للحشد الشعبي تتبنى ملاحقة مستهدفي التيار الكهربائي، ومراقبة الأبراج”.

وأشار إلى أنه”سيتم افتتاح طريق الأنبار- سامراء قريباً، بعد إكمال انتشار القطعات الأمنية لتأمين الطريق”.

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