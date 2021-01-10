ادارة الكرخ تسمي مستشاراً فنياً لفريق الكرة

2021/01/10 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سمت الهيأة الادارية لنادي الكرخ اليوم الاحد، ثائر احمد مستشاراً فنيا للفريق بحسب طلب المدرب المساعد أحمد الجبار، فيما أشارت الادارة الى استمرار منصب المدرب الراحل كريم سلمان بكافة حقوقه المنصوصة بالعقد السابق.

وقالت الادارة في بيان إنها “لبت طلب الملاك المساعد بتسمية ثائر احمد مستشاراً فنيا لفريق الكرة بالنادي، على الرغم من قراره السابق في ترك العمل بمجال كرة القدم، لكنه قرر قبول المهمة وفاءً منه للمدرب الراحل كريم سلمان، حيث رفض احمد الخوض في تفاصيل التسمية او مايترتب عليها من حقوق مالية، وهذا دليل قاطع على النية الصادقة والموقف الرجولي لثائر احمد والاخلاق التي يتمتع بها هذا المدرب “.

واضافت، أن “الادارة وضعت الثقة الكاملة بثائر أحمد للإستفادة من خبرته بتطوير الفريق والوقوف مع الملاك المساعد المؤلف من احمد عبد الجبار واحمد صبري وحسين علي مع استمرار منصب المدرب الراحل عبد الكريم سلمان كمدرب أول للفريق”.

وبينت، أن ” الفريق مازال يسير بالخط الصحيح ونحن على يقين بأن ثائر احمد سيضيف الكثير للملاك المساعد لإكمال مشروع الراحل كريم سلمان في بناء فريق شاب يستمر في منافسة فرق الدوري الكروي الممتاز مع دعم الادارة المستمر للفريق في استقطاب عدد من اللاعبين بالانتقالات الشتوية تعويضاً لآخرين بسبب الإصابات”.

وسبق لإدارة الكرخ وأن قررت بعد رحيل كريم سلمان متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا في الثاني من كانون الاول 2020،بأن يستمر في منصبه وبكافة حقوقه المثبتة بالعقد المبرم من راتب شهري ودفعة العقد، حيث أن الادارة مستمرة في دفع كافة حقوقه.

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