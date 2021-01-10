خمس خيارات امام حسم حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية

2021/01/10 | 13:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في احتفال شرطة البلاد بعيد تأسيسها التاسع والتسعين بغداد – الصباح الجديد حيا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي امس السبت، شرطة البلاد في مناسبة عيدها التاسع والتسعين، مشيرا في كلمة القاها الى ان تحديات البلد كبيرة وان هذه المناسبة تمثل عنوان الدولة.وقال الكاظمي، في كلمته: “أحييكم أيها الأبطال في قواتنا ...

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