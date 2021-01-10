نيويورك تايمز: التوقيت أحد أكبر العقبات السياسية واللوجستية لعزل ترامب

2021/01/10 | 13:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت ان ما حدث نادر في التاريخ الأميركي الصباح الجديد-متابعة تتزايد الأصوات المنادية بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية ولايته في 20 من الشهر الجاري، وترتفع معها مطالبات الديمقراطيين لنائب الرئيس مايك بنس ووزراء الحكومة بالتصويت على تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس ...

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