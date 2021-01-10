الصغير: لا علاج للاستهتار الأميركي الا بتفعيل قرار البرلمان وإخراج قواتهم

2021/01/10 | 13:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أدان القيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير، الاحد، قرار الخزانة الأمريكية حول فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما اعده استمرار استهتار امريكا بسيادة العراق والتدخل في شؤونه الداخلية.وقال الصغير في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “لم استغرب القرار الظالم الذي اتخذته وزارة الخزانة الامريكية بضم الأخ الفاضل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي الى لائحة العقوبات الامريكية، فلقد دأبت إدارة الاستكبار على مثل هذه الأعمال التي تعرب عن استمرار استهتارها بسيادة العراق والتدخل في شؤونه الداخلية ومحاولة فرض نفسها كوصية على قراره السيادي”.وأضاف، “إني إذ أجد أن هذا القرار يستهدف أساسا هيئة الحشد الشعبي ومقام الحشد الوطني ودوره في حفظ الأرض والعرض والمقدسات واسهامه الكبير في الإطاحة بدمية الامريكان المتمثلة بمجرمي داعش والتي اعترف نفس الرئيس الامريكي ترامب بان امريكا هي التي أسستهم ومولتهم، فإنني أؤكد بأن لا علاج لهذا الاستهتار الا بتفعيل قرار مجلس النواب العراقي المؤيد من الإرادة الشعبية المليونية لشعبنا الأبي بإنهاء الوجود الاجنبي في العراق وعلى رأسه الوجود الامريكي البغيض، وزيادة التلاحم الوطني للوقوف بوجه المؤامرات التي تستهدف النيل من إرادة التحرر في عراقنا الحبيب، فالعراق سيد على نفسه ولا سيادة لأحد عليه”.وتابع “واني في الوقت الذي أعبر عن إدانة هذا الاجراء الجائر ورفضه ادعو الحكومة الامريكية الجديدة الى تغيير سياستها تجاه شعبنا وإلغاء كل الممارسات التعسفية التي طالته من قبل ادارة ترامب، لما فيها من دور في تحطيم ما تبقى من اواصر العلاقة بين البلدين”، داعيا الحكومة العراقية إلى ان “تنفض عن كاهلها التردد في شأن الدفاع عن مواطنيها ومؤسساتها وكيانها، فالتعرض لمقام رسمي من دون رد سيؤدي الى مزيد من الاستهتار والتمادي على بقية المؤسسات”.وأكد، أنه “مطمئن بأن هذا الإجراء سيعزز الصورة الوطنية للحاج فالح الفياض حفظه الله ويؤكد صحة وسلامة النهج الوطني الذي التزمه إبان رئاسته لهيأة الحشد الشعبي، وإن أمريكا في خطوتها البغيضة هذه ستعزز موقف الرفض لها في عراق الإباء والعز”.



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