وزير المياه العراقي يحذر من شح المياه في بلاده

2021/01/10 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير المياه العراقي مهدى رشيد الحمدانى، من ان بلاده قد تواجه شح في المياه.

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