مقتل مسؤول أفغاني ومرافقيه بانفجار في كابول

2021/01/10 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل مسؤول حكومي أفغاني مع اثنين من مرافقيه، وأصيب آخرون بانفجار استهدف سيارته اليوم الأحد في العاصمة كابول.وقالت وسائل إعلام محلية، إن ضياء وادان، السكرتير الإعلامي بوزارة الداخلية، قتل مع سائقه وحارسه بانفجار قنبلة كانت مزروعة أسفل سيارته وسط كابول.وأكدت وزارة الداخلية مقتل وادان، المتحدث باسم قوات الحماية العامة، واثنين من مرافقيه في الانفجار، واتهمت حركة طالبان بالوقوف وراء التفجير.



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