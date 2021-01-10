العراق يصدر 700 الطن من الشعير الى إيران

2021/01/10 | 13:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن تصدير 700 الف طن من محصول الشعير الى إيران، مؤكدة استمرار تسهيل عمليات منح إجازات التصدير الى الدول لزيادة الدخل القومي للبلد.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم زراعة محصول الحنطة بقرابة ١٤مليون و٥٠٠ الف دونم من ضمنها خمسة ملايين مضمونة الارواء من قبل وزارة المَوارد المائية و٩ ملايين تعتمد على المياه الديمية “،مبينا أن الوزارة مستمرة لتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي في البلاد”.واضاف أن” الوزارة ليست جهة تصديرية “، مشيرا الى ان” دورها يتقتصر على الانتاج بجهود الفلاحين وسد حاجة وزارة التجارة لمنع الاستيراد الخارجي”.وأشار الى أن” الاستمرار بتصدير التمور ومحصول الشعير بحدود ٧٠٠ الف طن الى ايران”، مؤكدا انه “تم تصدير الى القطاع الخاص محصول الباذنجان والخيار والطماطة بحدود ٤٠٠٠ طن للسعودية عن طريق منفذ عرعر”.



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