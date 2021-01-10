سبعة قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية

2021/01/10 | 13:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية الينوي الأمريكية.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين قولهم اليوم إن “رجلاً أطلق النار على ستة أشخاص قرب مطعم إيفانستون بان كيك وتسبب بمقتل ثلاثة بينهم طالب في جامعة شيكاغو وإصابة ثلاثة آخرين وإن الشرطة تمكنت من تصفية منفذ العملية”.وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



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