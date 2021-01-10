التربية تتحدث عن

2021/01/10 | 13:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، بدء الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الخارجية ونصف السنة للعام الدراسي (2021 ـ 2020).

وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "وزارته ومـن خلال مديريات تربية بغداد والمحافظات، باشرت تهيئة الاستعدادات الفنية واللوجستية لأداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وامتحانات نصف السنة للطلبة المنتظمين للعام الدراسي الحالي (2020 ـ 2021)".

وأضاف أن "المديريات ستعـمل مــن خلال جهاز الإشراف الـتـربـوي والاختصاصي بمتابعة آلية إجراء الامتحانات بالتعاون مع المديرية العامة للتقويم والامتحانات لتسوية جميع المتعلقات الخاصة بأداء الامتحانات في ظل جائحة كورونا".

وعدّ القيسي العام الدراسي الحالي، "عام تحد، لا سيما أن الـوزارة التزمت بكل ما صرحت بـه مسبقًا مـن إجراء الدوام للطلبة فـي ظل الجائحة، مـع الالـتـزام بــالإجــراءات الوقائية، فضلًا عـن نـجـاح تـجـربـة (التعليم المدمج)"، مبينًا أن "هناك توجهًا لدى اللجان الامتحانية في المدارس بضرورة اعتماد الأسئلة الامتحانية من المنهاج المقرر".

وتابع، أنه "وجه أيضًا بأهمية الاهتمام بعدم شمول المواضيع المحذوفة التي قامت بحذفها اللجان المختصة بـالمـديـريـة العامة للمناهج بعد تكييف المنهاج الدراسي المقرر ليتماشى مع ظروف البلاد وأيام الدوام بالمـدارس في ظل الجائحة".

وأضاف، أنه "ستتم تهيئة القاعات الامتحانية للطلبة الخارجيين لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالامتحان التمهيدي المقرر إجـراؤه في الــســادس مــن شـهـر شـبـاط/فبراير المـقـبـل، فضلًا عـن تهيئة المـراقـبـين وتـوزيـعـهـم بـين المـراكـز الامتحانية".

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