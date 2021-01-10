2021/01/10 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في دبي استعداداً لمواجهة المنتخب الإماراتي ودّياً يوم الثلاثاء المقبل ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال المدرب المساعد لمنتخب أُسود الرافدين رحيم حميد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المنتخب بحاجة لمثل هكذا تجمعات من أجل إعادة الثقة والانسجام والروح الواحدة بين اللاعبين"، مبيناً أن " المنتخب الآن يتصدّر مجموعته، وبقت لديه ثلاث مباريات في المنافسة، ولابد من الاستعداد بشكل جيد للمنافسة بقوة على الوصول لكأس العالم ".

وتابع حميد أن" الجهاز الفني كان يأمل خوض مباراتين وديتين خلال هذه الفترة، ولكن بعض الدول امتنعت عن إقامة المبارايات بسبب الأوضاع الصحية جرَّاء فيروس كورونا، لذلك تم الاكتفاء بلقاء الإمارات في الوقت الحالي على أمل تأمين مباراة أخرى خلال الشهر المقبل استعداداً لمباراة هون كونغ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كتيبة الأُسود ترفع جاهزيتها للقاء الإمارات الودِّي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كتيبة الأُسود ترفع جاهزيتها للقاء الإمارات الودِّي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).