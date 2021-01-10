بالأرقام.. مسؤول بمجلس النواب العراقي يطالب بتقليل نفقات موازنة 2021

2021/01/10 | 13:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: جدد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب العراقي، النائب حازم الخالدي، مطالبته بتقليل تقديرات إنفاق موازنة عام 2021، مؤكداً أنها مبالغ فيها.وأكد الخالدي، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن …

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