كركوك.. بحث تشكيل قوة مشتركة لحماية جميع المواطنين دون تمييز

2021/01/10 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد يمثل الاحزاب الكوردستانية في كركوك اليوم الاحد 10/1/2021، الحزب الاسلامي العراقي.

وبحثت الاحزاب الكوردستانية مع الحزب الاسلامي العراقي خلال اجتماع، ملف تشكيل قوة مشتركة في محافظة كركوك لحماية جميع المواطنين دون تمييز.

وفي محور اخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على ضرورة تقديم الخدمات الى كافة مناطق كركوك.

كما وبحثت الاحزاب الكوردستانية مع الحزب الاسلامي، الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة حث المواطنين على مراجعة مراكز المفوضية لتسجيل اسمائهم وتحديث سجل الناخبين.

PUKmedia خاص

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