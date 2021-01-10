الدهلكي يطالب الحكومة بفتح تحقيق بارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين

2021/01/10 | 13:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، الحكومة الى فتح تحقيق عاجل في اسباب ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، منتقدا خلو الموازنة من اي تخصيصات تتعلق بإعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان “هنالك ظاهرة خطيرة بدأنا نشاهدها بالفترة الاخيرة وهي ارتفاع حالات الانتحار داخل مخيمات النازحين، خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، ما يجعلنا أمام علامات استفهام عديدة عن اسباب تلك الظاهرة”، مبينا ان “هذا الامر ينبغي عدم التعامل معه بشكل هامشي ولا مبالاة ونشدد على ضرورة فتح تحقيق حكومي وعاجل في هذه الظاهرة الخطيرة لضمان الحد منها ومعالجة أسبابها”.

واضاف الدهلكي، ” كانت لدينا امنيات كبيرة بايجاد حلول من الحكومة الحالية لانهاء معاناة النازحين في المخيمات بعد الوعود التي تقدمت بها ضمن خطوات توفير الارضية المناسبة للانتخابات المقبلة، لكن ما حصل ان موازنة العام الحالي التي وصلت من مجلس الوزراء خلت من اي تخصيصات لدعم العوائل النازحة بأموال العودة واعمار المدن المحررة ما يعني ان هنالك اهمال واضح من قبل السلطة التنفيذية في التصدي لهذا الملف الانساني وتنصل عن واجب وهدف اساسي لهذه الحكومة”، مشددا على ان “ثقتنا عالية بمجلس النواب في اتخاذ موقف حقيقي وواضح بمعالجة ملف تخصيصات النازحين بالموازنة من خلال اللجنة المالية البرلمانية وبالتنسيق مع الحكومة قبل الذهاب الى القراءة الثانية والتصويت على الموازنة”.

واكد على “ضرورة زيارة المنظمات الاممية المعنية بحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ‏الى العراق وتحديدا مخيمات النازحين والمناطق المحررة للوقوف على الانتهاكات الحاصلة في ملف حقوق الإنسان بتلك المخيمات والتقصير الواضح من قبل الحكومة في استكمال اعمار المناطق المحررة وتوفير الأموال اللازمة لعودة العوائل الى مناطقهم”.

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