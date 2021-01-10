إيران تسجل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور

2021/01/10 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021)، إنه تم اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا البريطاني المتحور في إيران ويتم الآن علاج حامليها.

وذكر نمكي، في تصريح صحفي، أن "هؤلاء المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية سافرت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي".

وأضاف: "على الرغم من أنهم أجروا اختبار PCR في البلد الذي جاءوا منه، إلا أنه بعد دخولهم الى إيران، تم اختبارهم وبناء على المعلومات المقدمة إلى وزارة الصحة اليوم فأن نتائج اختباراتهم كانت إيجابية ومصابون بفيروس كورونا من النوع المتحور البريطاني".

وتابع نمكي بالقول، إن "الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية وأصبح أوروبيا إلى حد ما، وأننا وضعنا قيودا على دخول الأشخاص من هذه الدول إلى إيران، بما في ذلك إجراء الاختبار السلبي للفيروس".

ومضى قائلا: إنه "ومع ذلك فأننا نقوم بإجراء اختبار PCR لجميع الأشخاص الذين يسافرون إلى إيران من دول أوروبية ودول أخرى ويتم عزلهم حتى تحديد النتيجة".

واشار وزير الصحة، الى "اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس البريطاني في محافظة مازندران، لكن نتائج الفحوصات التي جرت له كانت سلبية".

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