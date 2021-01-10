الكعبي يترأس اجتماعاً ’’للكتل الشيعية’’ داخل البرلمان

2021/01/10 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأحد، مع رؤساء الكتل النيابية من القوى الشيعية في مقر تيار الحكمة بمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون موازنة 2021.

وذكر مكتب الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اجتمع صباح اليوم مع رؤساء الكتل النيابية من القوى الشيعية في مقر تيار الحكمة بمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021".

وأنهى مجلس النواب، في جلسة أمس السبت، القراءة الأولى، لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

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