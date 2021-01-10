الاوراق المالية تعلن حجم وقيمة الاسهم المتداولة لديها لعام 2020

2021/01/10 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغداداعلن سوق العراق للاوراق المالية، الاحد، عن تداولها 403 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 330 مليار دينار عام 2020.وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام ضمن التقرير السنوي للسوق لعام 2020 في بيان له وصل “النور نيوز”نسخة منه ان “السوق تداول 403 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 330 مليار دينار لاسهم الشركات …

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