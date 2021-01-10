أردوغان: الانضمام للاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة

2021/01/10 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة، التي ترى مستقبلها في الأسرة الأوروبية.جاء ذلك في لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وشدّد أردوغان على أهمية استئناف القمم الدورية بين تركيا …

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