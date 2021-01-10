توزيع مبالغ التعويض لنحو(300)متضرر غرب الموصل

2021/01/10 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت اللجنة المختصة بتعويض المتضررين في محافظة نينوى عن بدء توزيع مبالغ جديدة لنحو300 من المتضررين ، غرب الموصل ، بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد .وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ لنحو 300متضرر ، كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) التي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش في محور غرب الموصل ".واضاف الجبوري :" ان هذه الدفعة هي الاولى لعام 2021 ، وشملت عددا من المتضررين في قضاءي (سنجار و_تلعفر )"، لافتا الى ان دفعات جديدة لاحقة ستصل من بغداد خلال الايام المقبلة ./انتهى

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