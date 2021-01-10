انخفاض بسعر صرف الدولار

2021/01/10 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت أسعار صرف الدولار في العراق انخفاضا اليوم الاحد .وبلغ سعر بيع الدولار 143.500 دينار للمائة دولار ، وسعر شرائه 141.500 دينار للمائة دولار.وكان سعر الصرف قد بلغ امس 144.400 دينار للمائة دولار./انتهى3

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