حريق كبير قرب العتبة الحسينية في كربلاء.. واستنفار لفرق الدفاع المدني (صور)

2021/01/10 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

اندلع حريق، الأحد، في بناية تقع على مقربة من العتبة الحسينية في مدينة كربلاء.

وأظهرت صور ومشاهد رصدها "ناس"، (10 كانون الثاني 2021)، الدخان وهو يتصاعد بكثافة من بناية قيد الإنشاء في شارع أحمد الوائلي.

وهرعت فرق من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وأخماده، فيما لم تتوفر تفاصيل أكثر حتى الآن.

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