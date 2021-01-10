صيادون يعثرون على سمكة غريبة بامكانها صعق البشر من خلال شحنات كهربائية

2021/01/10 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

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السمكة الغريبة

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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أفادت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، بان ثلاثة صيادين أستراليين، تفاجئوا بشدة بعد صيد حيوان بحري ذي شكل عجيب بينما كانوا في عرض البحر، حيث لاذوا بالفرار حتى لا تؤذيهم السمكة غير المألوفة.

وبحسب الصحيفة فإن الحيوان البحري يعرف بـ"سمك الرعاد"، وجرى رصده على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، حيث كان الصيادون، جوزيف شالوي وريكي واري بوري وستيف كير، في رحلة صيد بخليج باتيمانز، في الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي.

ونقلت عن الصيادين قولهم إن "السمكة استرعت انتباههم على الفور، لأنهم لم يروا مثيلا لها من ذي قبل، فبدوا في حالة من الذهول".

ومن المعروف أن هذه السمكة ليست مسالمة لأنها قد تهاجم الشخص الذي تراه فتقوم بصعقه وربما تحدث شللا لديه، وبالتالي، فهي لا تخلو من الخطورة.

وعندما أدرك الصيادون خطورة السمكة قاموا بإعادتها إلى الماء على الفور، لأنها تمتاز بقدرتها على إطلاق شحنات كهربائية صوب الآخر.

وتختفي هذه السمكة في العادة تحت الرمال، وتستطيع أن تصيب الإنسان بصدمات كهربائية مؤذية جدا قد يصل تأثيرها إلى إحداث شلل.

ر.إ

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