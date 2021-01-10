2021/01/10 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تكتشف سلالة ثالثة من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تكتشف سلالة ثالثة من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).