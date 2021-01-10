الزراعة: تسهيلات في منح اجازات التصدير

2021/01/10 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الزراعة، تسهيل عمليات منح اجازات التصدير الى الدول لزيادة الدخل القومي للبلد، مشيرة الى امكانية اضافة الرز العنبر المحلي الى مفردات البطاقة التموينية.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف، إنه "تم زراعة محصول الحنطة بقرابة ١٤مليون و٥٠٠ الف دونم من ضمنها خمسة ملايين مضمونة الارواء من قبل وزارة المَوارد المائية و٩ ملايين تعتمد على المياه الديمية"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وبين أن "الوزارة مستمرة لتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي في البلاد"، مضيفاُ أنها "ليست جهة تصديرية".

وأشار النايف الى أن دور الوزارة "يتقتصر على الانتاج بجهود الفلاحين وسد حاجة وزارة التجارة لمنع الاستيراد الخارجي"، لافتاً الى "الاستمرار بتصدير التمور ومحصول الشعير بحدود ٧٠٠ الف طن الى ايران".

وتابع أنه "تم تصدير الى القطاع الخاص محصول الباذنجان والخيار والطماطة بحدود ٤٠٠٠ طن للسعودية عن طريق منفذ عرعر".

ولفت الى أن "الوزارة تعمل على تشجيع التصدير وهناك تسهيل في منح اجازات التصدير لزيادة الدخل القومي للبلد".

ونوه الى أن "عمليات استلام محصول الشلب مستمرة، مبينا انه "تم زراعة قرابة٥٠٠ الف دونم ونتوقع الحصول على ٣٠٠ الف طن وسيكون محصول الياسمين والعنبر ضمن مفردات الحصة التموينية".

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