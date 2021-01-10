بعض الطرق الوقائية والعلاجية الطبيعية للتعامل مع الأمراض الالتهابية - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/10 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.من الأهمية بمكان معرفة أن ما نتناوله من أطعمة يمكن أن يؤدي إلى حدوث الالتهابات أو منعها؛ وبخاصة أن الالتهابات تُعد من بين الأسباب الرئيسية للإصابة بالكثير من الأمراض الشائعة.



ومن الممكن تعريف الالتهاب على أنه رد فعل وقائي حيوي ضروري (وسيلة دفاعية ضرورية لل ......





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