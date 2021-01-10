ممنوع من النشر من حوارنا مع الصحفي والأديب جمال المظفر- الحلقة الخامسة – من المثقف العضوي؛ منظومة متكاملة -في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/01/10 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 10. ما قراءتك للأوضاع السياسية لبعض النخب السياسية والفكرية في أوطاننا الذين يعيشون التشتت بين جناح الممانعة وجناح المهادنة وجناح العمالة، برأيك إلى أين تتجه الأوضاع السياسية والأمنية في الوطن؟ يجيبنا أديبنا الصحفي جمال المظفر قائلًا: الوضع العربي بعد الربيع العربي والذي اسمية بالخريف العربي ادخل المواطن العربي والعراقي بشكل خاص في متاهة وفي فوضى لامثيل لها واصبح المواطن ا ......





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