2021/01/10 | 14:15 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في اليابان عند وافدين من البرازيل 7 SKY TV.

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