700 ألف طن تمور وشعير وخضار عراقي صُدرت إلى موائد الدول الأخرى: 300 ألف طن من رز العنبر سيدخل الحصة التموينية

2021/01/10 | 14:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الزراعة، تسهيل عمليات منح إجازات التصدير الى الدول لزيادة الدخل القومي للبلد، مشيرة الى امكانية اضافة الرز العنبر المحلي الى مفردات البطاقة التموينية.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف للوكالة الرسمية بتصريحات تابعتها “يس عراق” إنه “تم زراعة محصول الحنطة بقرابة ١٤مليون و٥٠٠ الف دونم من ضمنها خمسة ملايين مضمونة الارواء من قبل وزارة المَوارد المائية و٩ ملايين تعتمد على المياه الديمية”، مبينًا أن الوزارة مستمرة لتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي في البلاد”.

واضاف أن” الوزارة ليست جهة تصديرية “، مشيرا الى ان “دورها يتقتصر على الانتاج بجهود الفلاحين وسد حاجة وزارة التجارة لمنع الاستيراد الخارجي”.

وأشار الى “الاستمرار بتصدير التمور ومحصول الشعير بحدود ٧٠٠ الف طن الى ايران”.

وتابع أنه “تم تصدير الى القطاع الخاص محصول الباذنجان والخيار والطماطة بحدود ٤٠٠٠ طن للسعودية عن طريق منفذ عرعر”.

ولفت الى أن” الوزارة تعمل على تشجيع التصدير وهناك تسهيل في منح اجازات التصدير لزيادة الدخل القومي للبلد”.

ونوه الى أن “عمليات استلام محصول الشلب مستمرة، مبينا انه “تم زراعة قرابة٥٠٠ الف دونم ونتوقع الحصول على ٣٠٠ الف طن وسيكون محصول الياسمين والعنبر ضمن مفردات الحصة التموينية”.

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