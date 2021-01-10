البورصة تنخفض في الجلسة الاولى

2021/01/10 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفض مؤشر البورصة، الاحد، بنسبة 1.28%.

وضغط على اداء المؤشر 14 شركة خاسرة، أبرزها شركة مصرف الموصل بنسبة 7.14%، تلتها اسهم شركة بغداد لمواد التغليف بنسبة 5.00%.

بينما انهت 6 شركات تداولات اليوم باللون الاخظر، أبرزها مصرف عبر العراق بنسبة 8.54%.

الجلسة شهدت ايضاً تداول 851,6 مليون سهم بقيمة 642,6 مليون دينار.

وتصدرت شركة مصرف بغداد الشركات الاكثر تداولاً بتداولها 594 مليون سهم 231,6 مليون دينار.

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