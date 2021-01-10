اتفاقة تعاون كروية بين العراق والامارات

2021/01/10 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقية تعاون مع الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، اليوم، في مقر الاتحاد في دبي، وتتيحُ الاتفاقية التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الكروية خلال الفترة المقبلة.

وافتتحَ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة الاماراتي، حفل توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان، والامين العام، محمد فرحان.

وتأتي الاتفاقية استمراراً لجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، وتطوير منظومة كرة القدم، والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين الدولتين في القطاعات كافة.

وقالَ الشيخ راشد بن حميد النعيمي بحسب بيان التطبيعية إن “جميع إمكانات اتحاد الكرة تحت تصرف الاتحاد العراقي، وسنقدم له كل الدعم على مستوى المنتخبات الوطنية، وتربطنا علاقات واسعة مع الاشقاء في العراق”.

وأضافَ: “علاقاتنا وطيدة مع الجمهورية العراقية، وسنسعى جاهدين لرفع الحظر الكلي عن استضافة المباريات في العراق، ونتأمل زيارة بلدنا الثاني العراق في القريب العاجل”.

من جانبهِ، أكدَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان ان ‏”الإمارات دولة شقيقة وهي البلد الثاني لكل العراقيين، ونثق في دعمها ومساندتها لنا في جهود رفع الحظر الكلي عن اللعبة في “بلد الرافدين”.

وتقدمَ ، إياد بنيان، ‏بوافر الشكر والامتنان للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، واثنى على دعمهم للعراق، وتمنى ان يستفيد العراق والامارات من الاتفاقية، ومن المواجهة الودية التي ستجمعهما، وأن يحقق الطرفان مبتغاهما من المباراة، وأن يكونا في وضع أفضل للتحضير لتصفيات كأس العالم.

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